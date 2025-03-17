Лига наций, стыковые матчи лиги В/С: пары и даты матчей 1/4 финала

Опубликовано расписание стыковых матчей лиги В и С Лиги наций

20 и 23 марта состоятся стыковые матчи лиг В и С Лиги наций. Публикуем расписание. Время начала — московское.

Расписание стыковые матчи лиг В и С Лиги наций

20 марта, четверг (первые матчи)

20.00. Армения — Грузия

22.45. Косово — Исландия

22.45. Болгария — Ирландия

22.45. Словакия — Словения

23 марта, воскресенье (ответные матчи)

17.00. Грузия — Армения

20.00. Исландия — Косово

20.00. Словения — Словакия

22.45. Ирландия — Болгария

Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, встреча за третье место и финал — 8 июня.

