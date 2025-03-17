Лига наций, стыковые матчи лиги В/С: пары и даты матчей 1/4 финала
Опубликовано расписание стыковых матчей лиги В и С Лиги наций
20 и 23 марта состоятся стыковые матчи лиг В и С Лиги наций. Публикуем расписание. Время начала — московское.
Расписание стыковые матчи лиг В и С Лиги наций
20 марта, четверг (первые матчи)
20.00. Армения — Грузия
22.45. Косово — Исландия
22.45. Болгария — Ирландия
22.45. Словакия — Словения
23 марта, воскресенье (ответные матчи)
17.00. Грузия — Армения
20.00. Исландия — Косово
20.00. Словения — Словакия
22.45. Ирландия — Болгария
Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, встреча за третье место и финал — 8 июня.
