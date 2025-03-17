Футбол
17 марта, 18:15

Лига наций, стыковые матчи лиги А/В: пары и даты матчей 1/4 финала

Опубликовано расписание стыковых матчей лиги А и В Лиги наций
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей Лиги наций.
Фото AFP

20 и 23 марта состоятся стыковые матчи лиг А и В в рамках Лиги наций. Публикуем расписание. Время начала — московское.

Расписание стыковые матчи лиг А и В Лиги наций

20 марта, четверг (первые матчи)

20.00. Турция — Венгрия

22.45. Украина — Бельгия

22.45. Австрия — Сербия

22.45. Греция — Шотландия

23 марта, воскресенье (ответные матчи)

20.00. Венгрия — Турция

20.00. Шотландия — Греция

20.00. Сербия — Австрия

22.45. Бельгия — Украина

Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, встреча за третье место и финал — 8 июня.

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

