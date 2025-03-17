Лига наций, стыковые матчи лиги А/В: пары и даты матчей 1/4 финала
Опубликовано расписание стыковых матчей лиги А и В Лиги наций
20 и 23 марта состоятся стыковые матчи лиг А и В в рамках Лиги наций. Публикуем расписание. Время начала — московское.
Расписание стыковые матчи лиг А и В Лиги наций
20 марта, четверг (первые матчи)
20.00. Турция — Венгрия
22.45. Украина — Бельгия
22.45. Австрия — Сербия
22.45. Греция — Шотландия
23 марта, воскресенье (ответные матчи)
20.00. Венгрия — Турция
20.00. Шотландия — Греция
20.00. Сербия — Австрия
22.45. Бельгия — Украина
Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, встреча за третье место и финал — 8 июня.
