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Лига наций 19 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

Девять матчей Лиги наций пройдут во вторник, 19 ноября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

В Лиге наций УЕФА-2024/25 во вторник, 19 ноября, пройдут девять матчей. Все игры начнутся в 22.45 по московскому времени.

В Лига А пройдут матчи:
Босния — Нидерланды
Венгрия — Германия

В Лиге В пройдут матчи:
Албания — Украина
Чехия — Грузия
Черногория — Турция
Уэльс — Исландия

В Лиге С пройдут матчи:
Словакия — Эстония
Швеция — Азербайджана

В Лиге D пройдет матч:
Мальта — Андорра

Матчи Лиги наций УЕФА в России показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляции доступны по платной подписке. Ресурс также ведет переклички игр в формате мультикаста (лучшие моменты вечера в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Ключевые события и результаты матчей можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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