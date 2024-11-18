Лига наций 18 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн
Девять матчей Лиги наций УЕФА запланированы на 18 ноября
Девять матчей Лиги наций УЕФА-2024/25 пройдут в понедельник, 18 ноября. Все игры начнутся в 22.45 по московскому времени.
В лиге А пройдут матчи:
Хорватия — Португалия
Польша — Шотландия
Сербия — Дания
Испания — Швейцария
В лиге С пройдут матчи:
Румыния — Кипр
Болгария — Белоруссия
Люксембург — Северная Ирландия
Косово — Литва
В лиге D пройдет матч:
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