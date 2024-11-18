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Лига наций 18 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

Девять матчей Лиги наций УЕФА запланированы на 18 ноября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная Португалии с Криштиану Роналду сыграет с Хорватией в Лиге наций в понедельник, 18 ноября.
Фото Global Look Press

Девять матчей Лиги наций УЕФА-2024/25 пройдут в понедельник, 18 ноября. Все игры начнутся в 22.45 по московскому времени.

В лиге А пройдут матчи:
Хорватия — Португалия
Польша — Шотландия
Сербия — Дания
Испания — Швейцария

В лиге С пройдут матчи:
Румыния — Кипр
Болгария — Белоруссия
Люксембург — Северная Ирландия
Косово — Литва

В лиге D пройдет матч:

Лихтенштейн — Сан-Марино

Матчи Лиги наций в России показывает онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт». Сервис также ведет переклички игр дня в формате мультикаста (лучшие моменты всех встреч в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями и результатами игр можно также в матч-центре на нашем сайте.

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Лига наций УЕФА
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