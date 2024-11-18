Лига наций 18 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

Девять матчей Лиги наций УЕФА запланированы на 18 ноября

Девять матчей Лиги наций УЕФА-2024/25 пройдут в понедельник, 18 ноября. Все игры начнутся в 22.45 по московскому времени.

В лиге А пройдут матчи:

Хорватия — Португалия

Польша — Шотландия

Сербия — Дания

Испания — Швейцария

В лиге С пройдут матчи:

Румыния — Кипр

Болгария — Белоруссия

Люксембург — Северная Ирландия

Косово — Литва

В лиге D пройдет матч:

Лихтенштейн — Сан-Марино

Матчи Лиги наций в России показывает онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт». Сервис также ведет переклички игр дня в формате мультикаста (лучшие моменты всех встреч в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями и результатами игр можно также в матч-центре на нашем сайте.