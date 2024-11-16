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Лига наций 16 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

Девять матчей Лиги наций состоятся в субботу, 16 ноября.
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Девять матчей Лиги наций УЕФА-2024/25 состоятся в субботу, 16 ноября. В этот игровой день Германия встретится с Боснией, а Нидерланды — с Венгрией.

Расписание Лиги наций 16 ноября (московское время):

Лига А

22.45. Германия — Босния и Герцеговина

22.45. Нидерланды — Венгрия

Лига В

20.00. Грузия — Украина

20.00. Турция — Уэльс

20.00. Черногория — Исландия

22.45. Албания — Чехия

Лига С

17.00. Азербайджан — Эстония

22.45. Швеция — Словакия

Лига D

20.00. Андорра — Молдова

Матчи Лиги наций в России показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет переклички вечерних игр дня в формате мультикаста (лучшие моменты всех встреч в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий игрового дня Лиги наций. Ключевые события и результаты игр можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

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Лига наций УЕФА
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