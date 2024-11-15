Лига наций 15 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

15 ноября в Лиге наций будут сыграны восемь матчей

В групповом турнире Лиги наций УЕФА сезона-2024/25 в пятницу, 15 ноября, будут сыграны девять матчей.

В Лиге А пройдут игры: Дания — Испания, Португалия — Польша, Швейцария — Сербия, Шотландия — Хорватия.

В Лиге С состоятся матчи: Кипр — Литва, Люксембург — Болгария, Румыния — Косово и Северная Ирландия — Белоруссия.

В Лиге D сыграют встречу Сан-Марино — Гибралтар.

Все матчи начнутся в 22.45 по московскому времени, кроме игры Кипр — Литва (20.00 мск).

Матчи Лиги наций в России показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку вечерних игр дня в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий игрового дня Лиги наций. Ключевые события и результаты игр можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.