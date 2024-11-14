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Лига наций 14 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

14 ноября в Лиге наций будут сыграны восемь матчей
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Бельгия и Италия сыграют в Лиге наций в четверг, 14 ноября.
Фото Getty Images

В групповом турнире Лиги наций УЕФА сезона-2024/25 в четверг, 14 ноября, будут сыграны восемь матчей.

В Лиге А пройдут игры: Бельгия — Италия, Франция — Израиль.

В Лиге В будут сыграны матчи: Казахстан — Австрия, Греция — Англия, Ирландия — Финляндия, Словения — Норвегия.

В Лиге С состоятся встречи: Армения — Фарерские острова, Северная Македония — Латвия.

Все игры начнутся в 22.45 по московскому времени, кроме матчей Казахстан — Австрия (18.00 мск) и Армения — Фарерские острова (20.00 мск).

Матчи Лиги наций в России показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Стриминговый сервис также ведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты всех встреч в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий игрового дня Лиги наций. Ключевые события и результаты игр можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

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Лига наций УЕФА
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