Лига наций 14 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

14 ноября в Лиге наций будут сыграны восемь матчей

В групповом турнире Лиги наций УЕФА сезона-2024/25 в четверг, 14 ноября, будут сыграны восемь матчей.

В Лиге А пройдут игры: Бельгия — Италия, Франция — Израиль.

В Лиге В будут сыграны матчи: Казахстан — Австрия, Греция — Англия, Ирландия — Финляндия, Словения — Норвегия.

В Лиге С состоятся встречи: Армения — Фарерские острова, Северная Македония — Латвия.

Все игры начнутся в 22.45 по московскому времени, кроме матчей Казахстан — Австрия (18.00 мск) и Армения — Фарерские острова (20.00 мск).

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