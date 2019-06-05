Лига наций, финальный турнир расписание и результаты

Лига наций: первый победитель определится в Португалии. Фото REUTERS

В финальном турнире Лиги наций УЕФА полуфиналы – 5 и 6 июня, матч за 3-е место и финал – 9 июня.

1/2 финала

5 июня, среда

Порту, стадион "Драгау", 21.45 (мск)

Португалия – Швейцария – онлайн-трансляция

6 июня, четверг

Гимарайнш, стадион "Афонсу Энрикеш", 21.45 (мск)

Голландия – Англия– онлайн-трансляция

Матч за 3-е место

9 июня, воскресенье

Гимарайнш, стадион "Афонсу Энрикеш", 21.45 (мск)

Финал

9 июня, воскресенье

Порту, стадион "Драгау", 21.45 (мск)

Лига наций: турнирные таблицы дивизионов, расписание и результаты матчей