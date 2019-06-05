Лига наций, финальный турнир расписание и результаты

В финальном турнире Лиги наций УЕФА полуфиналы – 5 и 6 июня, матч за 3-е место и финал – 9 июня.
1/2 финала
5 июня, среда
Порту, стадион "Драгау", 21.45 (мск)
Португалия – Швейцария – онлайн-трансляция
6 июня, четверг
Гимарайнш, стадион "Афонсу Энрикеш", 21.45 (мск)
Голландия – Англия– онлайн-трансляция
Матч за 3-е место
9 июня, воскресенье
Гимарайнш, стадион "Афонсу Энрикеш", 21.45 (мск)
Финал
9 июня, воскресенье
Порту, стадион "Драгау", 21.45 (мск)
Лига наций: турнирные таблицы дивизионов, расписание и результаты матчей
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