Лига наций, плей-офф лиги А: пары и даты матчей 1/4 финала
Опубликовано расписание матчей 1/4 финала лиги А Лига наций
20 и 23 марта состоятся матчи 1/4 финала лиги А в рамках Лиги наций. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Расписание 1/4 финала лиги А в рамках Лиги наций
20 марта, четверг (первые матчи)
22.45. Нидерланды — Испания
22.45. Дания — Португалия
22.45. Италия — Германия
22.45. Хорватия — Франция
23 марта, воскресенье (ответные матчи)
22.45. Испания — Нидерланды
22.45. Португалия — Дания
22.45. Германия — Италия
22.45. Франция — Хорватия
Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, встреча за третье место и финал — 8 июня.
