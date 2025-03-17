Лига наций, плей-офф лиги А: пары и даты матчей 1/4 финала

20 и 23 марта состоятся матчи 1/4 финала лиги А в рамках Лиги наций. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 1/4 финала лиги А в рамках Лиги наций

20 марта, четверг (первые матчи)

22.45. Нидерланды — Испания

22.45. Дания — Португалия

22.45. Италия — Германия

22.45. Хорватия — Франция

23 марта, воскресенье (ответные матчи)

22.45. Испания — Нидерланды

22.45. Португалия — Дания

22.45. Германия — Италия

22.45. Франция — Хорватия

Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, встреча за третье место и финал — 8 июня.

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео