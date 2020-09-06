Лига наций. Греция обыграла Косово, Мальта и Латвия сыграли вничью

Завершились матчи игрового дня во втором туре Лиги наций.

В дивизионе С сборная Греции на выезде обыграла команду Косова (2:1). В матче дивизиона D сборная Мальты сыграла вничью с Латвией (1:1).

Лига наций С

Группа 3

2-й тур

Косово — Греция — 1:2 (0:1)

Голы: Лимниос, 2 (0:1). Сиовас, 51 (0:2). Б.Бериша, 82 (1:2).

Косово: Уйкани, Алити, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода (Раскай, 58), Дрешевич, В.Бериша, Целина, Зенели (Б.Бериша, 54), Халими (Хасани, 55), Нухиу.

Греция: Баркас, Стафилидис (Сиовас, 40), Бакакис, Яннулис, Сварнас, Фортунис (Масурас, 61), Зека, Курбелис, Бакасетас, Кулурис (Манталос, 83), Лимниос.

Предупреждения: Кулурис, 45+1. В.Бериша, 45+2. Нухиу, 84. Б.Бериша, 88. Курбелис, 89.

Судья: Краловец (Чехия).

6 сентября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».

Лига наций D

Группа 1

2-й тур

Мальта — Латвия — 1:1 (1:1)