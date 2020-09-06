Лига наций. Греция обыграла Косово, Мальта и Латвия сыграли вничью
Завершились матчи игрового дня во втором туре Лиги наций.
В дивизионе С сборная Греции на выезде обыграла команду Косова (2:1). В матче дивизиона D сборная Мальты сыграла вничью с Латвией (1:1).
Лига наций С
Группа 3
2-й тур
Косово — Греция — 1:2 (0:1)
Голы: Лимниос, 2 (0:1). Сиовас, 51 (0:2). Б.Бериша, 82 (1:2).
Косово: Уйкани, Алити, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода (Раскай, 58), Дрешевич, В.Бериша, Целина, Зенели (Б.Бериша, 54), Халими (Хасани, 55), Нухиу.
Греция: Баркас, Стафилидис (Сиовас, 40), Бакакис, Яннулис, Сварнас, Фортунис (Масурас, 61), Зека, Курбелис, Бакасетас, Кулурис (Манталос, 83), Лимниос.
Предупреждения: Кулурис, 45+1. В.Бериша, 45+2. Нухиу, 84. Б.Бериша, 88. Курбелис, 89.
Судья: Краловец (Чехия).
6 сентября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».
Лига наций D
Группа 1
2-й тур
Мальта — Латвия — 1:1 (1:1)