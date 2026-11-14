Лига наций, расписание и результаты 5-го тура: Италия обыграла Францию, Англия победила Хорватию, Португалия против Дании. Все матчи 12-14 ноября
Матчи 5-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2026/27 пройдут с 12 по 14 ноября.
12 ноября состоялись игры Турция — Бельгия (1:2), Италия — Франция (3:1), Чехия — Испания (0:2), Англия — Хорватия (2:1), Албания — Финляндия (2:0), Сан-Марино — Белоруссия (0:2), Армения — Кипр (1:1) и Черногория — Латвия (2:1).
13 ноября прошли матчи Нидерланды — Греция (7:0), Сербия — Германия (1:3), Шотландия — Северная Македония (2:1), Словения — Швейцария (0:0), Молдавия — Казахстан (2:1), Болгария — Исландия (0:5), Люксембург — Эстония (0:1), Словакия — Фарерские острова (2:2), Андорра — Гибралтар (2:0) и Лихтенштейн — Азербайджан (0:1).
14 ноября будут игры: Норвегия — Уэльс, Португалия — Дания, Косово — Израиль, Грузия — Венгрия, Австрия — Ирландия, Северная Ирландия — Украина, Румыния — Польша и Швеция — Босния.
12 ноября, четверг
Лига А
Лига С
13 ноября, пятница
Лига А
Лига В
Лига С
Лига D
14 ноября, суббота
Лига А
Лига В
Лига наций: календарь матчей, результаты игр, турнирные таблицы групп