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Лига наций-2026/27, расписание, результаты всех матчей 5 тура: Италия — Франция, Англия — Хорватия, Португалия — Дания 12-14 ноября

Лига наций, расписание и результаты 5-го тура: Италия обыграла Францию, Англия победила Хорватию, Португалия против Дании. Все матчи 12-14 ноября

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Бруну Фернандеш.
Фото Getty Images
Матчи 5-го тура Лиги наций.

Матчи 5-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2026/27 пройдут с 12 по 14 ноября.

12 ноября состоялись игры Турция — Бельгия (1:2), Италия — Франция (3:1), Чехия — Испания (0:2), Англия — Хорватия (2:1), Албания — Финляндия (2:0), Сан-Марино — Белоруссия (0:2), Армения — Кипр (1:1) и Черногория — Латвия (2:1).

13 ноября прошли матчи Нидерланды — Греция (7:0), Сербия — Германия (1:3), Шотландия — Северная Македония (2:1), Словения — Швейцария (0:0), Молдавия — Казахстан (2:1), Болгария — Исландия (0:5), Люксембург — Эстония (0:1), Словакия — Фарерские острова (2:2), Андорра — Гибралтар (2:0) и Лихтенштейн — Азербайджан (0:1).

14 ноября будут игры: Норвегия — Уэльс, Португалия — Дания, Косово — Израиль, Грузия — Венгрия, Австрия — Ирландия, Северная Ирландия — Украина, Румыния — Польша и Швеция — Босния.

12 ноября, четверг

Лига А

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1.
12 ноября, 20:00. Gursel Aksel (Измир)
Турция
1:2
Бельгия
Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3.
12 ноября, 22:45. epet ARENA (Прага)
Чехия
0:2
Испания
Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3.
12 ноября, 22:45. Уэмбли (Лондон)
Англия
2:1
Хорватия
Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1.
12 ноября, 22:45. Джузеппе Меацца (Милан)
Италия
3:1
Франция

Лига С

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2.
12 ноября, 20:00. Республиканский им. Вазгена Саркисяна (Ереван)
Армения
1:1
Кипр
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1.
12 ноября, 22:45. Арена Комбетаре (Тирана)
Албания
2:0
Финляндия
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2.
12 ноября, 22:45. Градски (Подгорица)
Черногория
2:1
Латвия
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1.
12 ноября, 22:45. Олимпийский (Серравалле)
Сан-Марино
0:2
Белоруссия

13 ноября, пятница

Лига А

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2.
13 ноября, 22:45. Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Нидерланды
7:0
Греция

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2.
13 ноября, 22:45. Райко Митич (Белград)
Сербия
1:3
Германия

Лига В

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.
13 ноября, 22:45. Хэмпден Парк (Глазго)
Шотландия
2:1
Северная Македония

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1.
13 ноября, 22:45. Людски врт (Марибор)
Словения
0:0
Швейцария

Лига С

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3.
13 ноября, 20:00. Зимбру (Кишинев)
Молдавия
2:1
Казахстан

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4.
13 ноября, 22:45. Hristo Botev (Пловдив)
Болгария
0:5
Исландия
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4.
13 ноября, 22:45. Стад де Люксембург (Люксембург)
Люксембург
0:1
Эстония

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3.
13 ноября, 22:45. Kosicka futbalova arena (Кошице)
Словакия
2:2
Фарерские острова

Лига D

Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 1.
13 ноября, 22:45. Nou Estadi а Encamp (Энкамп)
Андорра
2:0
Гибралтар

Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 2.
13 ноября, 22:45. Райнпарк (Вадуц)
Лихтенштейн
0:1
Азербайджан

14 ноября, суббота

Лига А

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4.
14 ноября, 20:00. Уллевол (Осло)
Норвегия
Уэльс
Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4.
14 ноября, 22:45. Муниципальный (Брага)
Португалия
Дания

Лига В

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3.
14 ноября, 17:00. Фадиль Вокри (Приштина)
Косово
Израиль
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2.
14 ноября, 20:00. им. Михаила Месхи (Тбилиси)
Грузия
Венгрия
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3.
14 ноября, 22:45. Raiffeisen Arena (Линц)
Австрия
Ирландия
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2.
14 ноября, 22:45. Уиндзор Парк (Белфаст)
Северная Ирландия
Украина
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4.
14 ноября, 22:45. Национальный (Бухарест)
Румыния
Польша
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4.
14 ноября, 22:45. Strawberry Arena (Стокгольм)
Швеция
Босния

Лига наций: календарь матчей, результаты игр, турнирные таблицы групп

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Лига наций УЕФА
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