Лига наций-2020/21 пройдет по новому формату

УЕФА утвердил новый формат Лиги наций в сезоне-2020/21. По новому формату в дивизионах A, B и C будет играть по 16 команд, а в дивизионе D — 7. В дебютном розыгрыше в лигах A и B выступали по 12 команд, в лиге C — 15, в лиге D — 16. Жеребьевка пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме, во время конгресса УЕФА.

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА стала Португалия, одолевшая в финале Голландию (1:0).