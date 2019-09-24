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Лига наций-2020/21 пройдет по новому формату

21:07

УЕФА утвердил новый формат Лиги наций в сезоне-2020/21. По новому формату в дивизионах A, B и C будет играть по 16 команд, а в дивизионе D — 7. В дебютном розыгрыше в лигах A и B выступали по 12 команд, в лиге C — 15, в лиге D — 16. Жеребьевка пройдет 3 марта 2020 года в Амстердаме, во время конгресса УЕФА.

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА стала Португалия, одолевшая в финале Голландию (1:0).

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