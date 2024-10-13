Лига наций 13 октября: смотреть перекличку матчей онлайн
Вечером 13 октября продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА
В воскресенье, 13 октября, состоятся матчи Лиги наций УЕФА.
В Лиге В пройдут игры Казахстан — Словения, Финляндия — Англия, Греция — Ирландия и Австрия — Норвегия.
В Лиге С Армения встретится с Северной Македонией, а Фарерские Острова — с Латвией.
В лиге D Мальта сыграет с Молдавией, а Лихтенштейн с Гибралтаром.
Лигу наций в России показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляции доступны при наличии подписки на стриминговый сервис. Платформа также ведет перекличку вечерних игр в формате мультикаста (события всех игр в одной трансляции), которая начнется в 18.50 по московскому времени.
Расписание и основные события матчей доступны в матч-центре на нашем сайте.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании.
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