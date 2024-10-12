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Лига наций 12 октября: смотреть перекличку матчей онлайн

UFC Fight Night 244 пройдет в Энтерпрайзе (США) 12 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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В субботу, 12 октября, проходят заключительные матчи 3-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА.

В лиге А состоятся игры Хорватия — Шотландия, Польша — Португалия, Сербия — Швейцария, Испания — Дания.

В лиге С сыграют встречи Литва — Косово, Болгария — Люксембург, Кипр — Румыния, Белоруссия — Северная Ирландия.

Первый матч в лиге А начнется в 19.00, в лиге С — в 16.00, вечерние игры стартуют в 21.45.

В прямом эфире в России матчи Лиги наций показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», контент доступен при наличии подписки. Сервис ведет перекличку вечерних игр в формате мультикаста.

Ключевые события и результаты матчей игрового дня Лиги наций будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Действующим победителем Лиги наций является Испания. Этот титул стал первым для сборной в рамках этого турнира УЕФА.

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