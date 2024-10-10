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Лига наций 10 октября: смотреть перекличку матчей онлайн

В Лиге наций УЕФА играют матчи 3-го тура нового сезона
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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В четверг, 10 октября, проходят матчи Лиги наций УЕФА. Это первый игровой день турнира в октябрьской паузе на международные встречи.

В лиге А состоятся матчи Израиль — Франция и Италия — Бельгия.

В лиге В Австрия играет с Казахстаном, Англия — с Грецией, Норвегия — со Словенией, а Финляндия — с Ирландией.

В лиге С Латвия встречается с Северной Македонией, а Фарерские Острова — с Арменией.

В лиге D проводятся матчи Молдавия — Андорра и Гибралтар — Сан-Марино.

Начало матчей — в 19.00 и 21.45 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями и результатами игр 10 октября можно в разделе матч-центра на нашем сайте.

Матчи Лиги наций в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko, трансляции доступны по подписке. Стриминговый сервис также ведет перекличку вечерних матчей турнира в формате мультикаста.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании, которая также выиграла Евро-2024.

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Лига наций УЕФА
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