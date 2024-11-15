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Карсли: «Было важно, чтобы игроки сборной Англии проявили свои сильные стороны в матче с Грецией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Ли Карсли прокомментировал победу над Грецией (3:0) в матче Лиги наций.

«Было важно, чтобы игроки проявили свои сильные стороны. У нас много классных футболистов. Многих не было с нами. Но мы сосредоточились на тех, кто мог помочь. Вчера мы говорили, что многие игроки получат свой шанс, и сегодня мы увидели, как они воспользовались этим шансом», — цитирует пресс-служба УЕФА Карсли.

Сборная Англии с 12 очками лидирует в группе 2 лиги B, опережая Грецию, у которой тоже 12 очков, по дополнительным показателям.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Греции по футболу
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