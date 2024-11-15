Карсли: «Было важно, чтобы игроки сборной Англии проявили свои сильные стороны в матче с Грецией»

Главный тренер сборной Англии Ли Карсли прокомментировал победу над Грецией (3:0) в матче Лиги наций.

«Было важно, чтобы игроки проявили свои сильные стороны. У нас много классных футболистов. Многих не было с нами. Но мы сосредоточились на тех, кто мог помочь. Вчера мы говорили, что многие игроки получат свой шанс, и сегодня мы увидели, как они воспользовались этим шансом», — цитирует пресс-служба УЕФА Карсли.

Сборная Англии с 12 очками лидирует в группе 2 лиги B, опережая Грецию, у которой тоже 12 очков, по дополнительным показателям.