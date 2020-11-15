Леву понравилась игра сборной Германии в матче с Украиной

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после матча Лиги наций с Украиной (3:1) отметил игру своей команды и рассказал о сильных и слабых сторонах соперников.

«Игра была крайне интенсивной, — цитирует Лева Tribuna.com. -И в то же время очень интересной. Нам было известно, что Украина великолепно играет на контратаках. У них есть игроки, которые очень хорошо пользуются свободными зонами. У них не хватало нескольких игроков, но есть обойма из 15-16 футболистов с очень хорошими качествами.

Считаю, в первом тайме мы хорошо сыграли, были очень энергичными, забили два мяча. Мне понравилось содержание игры, но есть еще, над чем работать. Если сравнивать с матчем в Киеве, сегодня мы играли более интенсивно, больше комбинировали. Были заметно, что украинцы имели проблемы с нашими атаками".