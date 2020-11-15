Леву понравилась игра сборной Германии в матче с Украиной
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после матча Лиги наций с Украиной (3:1) отметил игру своей команды и рассказал о сильных и слабых сторонах соперников.
«Игра была крайне интенсивной, — цитирует Лева Tribuna.com. -И в то же время очень интересной. Нам было известно, что Украина великолепно играет на контратаках. У них есть игроки, которые очень хорошо пользуются свободными зонами. У них не хватало нескольких игроков, но есть обойма из 15-16 футболистов с очень хорошими качествами.
Считаю, в первом тайме мы хорошо сыграли, были очень энергичными, забили два мяча. Мне понравилось содержание игры, но есть еще, над чем работать. Если сравнивать с матчем в Киеве, сегодня мы играли более интенсивно, больше комбинировали. Были заметно, что украинцы имели проблемы с нашими атаками".
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1090997077-joaxim-lev-znali-chto-ukraina-velikolepno-igraet-na-kontratakax.html