Левандовски вошел в топ-25 бомбардиров сборных в истории

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил дубль в матче Лиги наций против Боснии и Герцеговины (3:0). Форвард забил 62-й и 63-й голы за национальную команду. По этому показателю он вышел на 24-е место в истории футбола, сравнявшись с Али Мабхутом из сборной ОАЭ (у Левандовски 113 матчей, у Мабхута — 83).

На 1 мяч больше провел капитан сборной Бразилии Неймар, на 2 — Дидье Дрогба из Кот-д'Ивуара.

Лучшим бомбардиром в истории остается Али Даеи из Ирана (109), а лучшим среди действующих — португалец Криштиану Роналду (101).

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку также сделал дубль в игре с Исландией (2:1) и довел число своих голов до 55. Он делит 40-е место в мире с бразильцем Ромарио, японцем Кадзуеси Миурой, чехом Яном Коллером и сингапурцем Фанди Ахмадом.