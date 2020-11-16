Левандовски: «Сборная Польши плохо действовала и в защите, и перед воротами Италии»

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски подвел итоги матча Лиги наций против Италии (2:0).

«Мы сыграли очень плохо. На самом деле у нас ничего не получилось. С тактической точки зрения мы плохо действовали и в защите, и перед воротами сборной Италии. Эта игра показала, что нам действительно нужны тренировки, чтобы добиться прогресса. Очень плохая ночь для нас», — приводит слова Левандовски официальный сайт УЕФА.