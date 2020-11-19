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Левандовски объяснил, почему сыграл только один тайм против Голландии

02:53
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски после поражения от Голландии рассказал, что был заменен в перерыве из-за повреждения. По его мнению, поляки выглядели лучше, чем во встрече с Италией.

— Мы заранее договорились о том, что я сыграю только 45 минут, так как у меня небольшая проблема с мышцей, — цитирует пресс-служба УЕФА Левандовски. — Конечно, сегодня мы выглядели лучше, чем в матче против Италии. Мы провели несколько очень хороших атак и старались прессинговать. Южвяк блеснул своим главным качеством — скоростью. В эпизоде с голом он был действительно хорош.

Польша — Голландия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030121--poland-vs-netherlands/

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