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Скворцов: «У сборной Казахстана только одна задача — побеждать в каждом матче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Шинника» и сборной Казахстана Лев Скворцов считает, что казахстанской команде по силам побороться за выход на крупные турнира.

«На этот турнир и на остальные игры у сборной Казахстана только одна задача — побеждать в каждом матче, играть на победу. Конечно, нам по силам побороться за выход на чемпионат мира и Евро. В прошлом году мы провели отличный отрезок, выиграли много матчей, но, к сожалению, нам немного не хватило для выхода из группы. Конечно, в дальнейшем нам хочется только побеждать», — цитирует Metaratings.ru Скворцова.

Сборная Казахстана выступает в дивизионе B Лиги наций. Ее соперники — Австрия, Норвегия и Словения.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Лев Скворцов
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