Лев рад, что Германия возглавляет таблицу перед матчем с Испанией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча Лиги наций против сборной Испании.

«Радует, что мы возглавляем группу, и что в наших руках остаться лидером турнирной таблицы, — цитирует Лева официальная группа сборной Германии Вконтакте. — У нас завтра очень, очень сильный соперник, и удержаться в этой игре будет очень сложно.

Нойер? Его игра говорит сама за себя. С 2009 года и по сей день он никогда нас не разочаровывал, а наоборот, его выдающееся мастерство убеждало нас снова и снова».

Матч Испания — Германия состоится 16 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.