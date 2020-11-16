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Лев рад, что Германия возглавляет таблицу перед матчем с Испанией

21:29
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча Лиги наций против сборной Испании.

«Радует, что мы возглавляем группу, и что в наших руках остаться лидером турнирной таблицы, — цитирует Лева официальная группа сборной Германии Вконтакте. — У нас завтра очень, очень сильный соперник, и удержаться в этой игре будет очень сложно.

Нойер? Его игра говорит сама за себя. С 2009 года и по сей день он никогда нас не разочаровывал, а наоборот, его выдающееся мастерство убеждало нас снова и снова».

Матч Испания — Германия состоится 16 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://vk.com/dfb_team

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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