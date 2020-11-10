Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой в интервью пресс-службе сборной России поделился впечатлениями от вызова в национальную команду.

— У нас была тренировка на базе, и мне друг скинул новость, что нас с Евгеньевым вызвали в сборную. Я сначала не поверил, думал, речь про молодежку. Но потом открыл ссылку, обрадовался. Сложно выделить какой-то один фактор этого достижения: со мной работали хорошие тренеры, я тоже много над собой работал, в том числе и с божьей помощью попал, — сказал Лесовой.

— Пока только второй день в команде, кучкуемся больше с молодыми. Думаю, спустя три-четыре дня все заобщаемся. Никакого барьера, диалог есть. По сентябрьским матчам видно, что каждый понимает свои требования на поле. Это не хаотичные движения, а отработанная игра. Турция и Сербия — очень серьезные команды, у них футболисты играют в ведущих чемпионатах. Клубные дела и сборную нужно разделять. Парой фраз с ребятами из молодежной сборной перекинулись, но потом все вернулись к своей работе, — сказал Лесовой.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.