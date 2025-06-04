Горецка: «Роналду — один из величайших игроков в истории, но и без него сборная Португалии состоит из игроков мирового класса»

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка перед полуфиналом Лиги наций против Португалии отметил, что немецкая команда находится в отличном настроении.

«Мы в отличном настроении. У нас был короткий перерыв, примерно неделя, и вот мы уже снова тренируемся. С нетерпением ждем выхода на поле. Говоря о сборной Португалии, нельзя сводить все только к Роналду. Конечно, это один из величайших игроков в истории, но сборная Португалии — это команда, состоящая из игроков мирового класса. Мы хорошо к этому готовы», — цитирует пресс-служба УЕФА Горецку.

Матч Германия — Португалия пройдет в среду, 4 июня, на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало игры — 22.00 по московскому времени.