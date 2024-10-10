Сборная Северной Македонии обыграла Латвию в Лиге наций

Сборная Северной Македонии в матче группового турнира Лиги наций обыграла на выезде Латвию со счетом 3:0.

Отличились Яни Атанасов, Лирим Камили и Элиф Элмас.

В другом матче Лиги наций Молдова победила Андорру (2:0).

Северная Македония с 7 очками занимает первое место в группе 4 лиги C, Латвия с 3 очками — на третьей строчке.

Молдова расположилась на первом месте в группе 2 лиги D, имея 6 очков в двух матчах. Андорра без очков на последней строчке.