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Сегодня, 20:56

Сборная Северной Македонии обыграла Латвию в Лиге наций

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Северной Македонии в матче группового турнира Лиги наций обыграла на выезде Латвию со счетом 3:0.

Отличились Яни Атанасов, Лирим Камили и Элиф Элмас.

В другом матче Лиги наций Молдова победила Андорру (2:0).

Северная Македония с 7 очками занимает первое место в группе 4 лиги C, Латвия с 3 очками — на третьей строчке.

Молдова расположилась на первом месте в группе 2 лиги D, имея 6 очков в двух матчах. Андорра без очков на последней строчке.

Лига наций C. Группа 4
10 окт, 19:00. Skonto (Рига)
Латвия
0:3
Македония
Лига наций D. Группа 2
10 окт, 19:00. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
2:0
Андорра

Лига наций УЕФА
Сборная Андорры по футболу
Сборная Латвии по футболу
Сборная Македонии по футболу
Сборная Молдавии по футболу
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