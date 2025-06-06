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Лангле назвал причины поражения Франции от Испании в Лиге наций

Евгений Козинов
Корреспондент
Клеман Лангле.
Фото AFP

Защитник сборной Франции Клеман Лангле прокомментировал поражение от Испании (4:5) в полуфинале Лиги наций.

«Несколько безумная игра получилась. Если посмотреть в целом, сборная Франции играла довольно хорошо. Не хватало только точности на некоторых участках поля. Также не хватало сосредоточенности в те моменты, когда забивали испанцы.

Нам надо больше стараться при владении мячом. Контролировать центральных полузащитников второй линии. У нас были моменты в первом тайме, но мы не смогли пробить вратаря сборной Испании. На таком уровне, если не можешь уследить за соперником, тебя наказывают», — цитирует пресс-служба УЕФА Лангле.

Франция сыграет с Германией в матче за 3-е место Лиги наций в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 16.00 по московскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Клеман Лангле
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
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