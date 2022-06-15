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Сегодня, 02:32

Ланг — о первом голе за сборную Нидерландов: «Мечта стала явью»

Ланг прокомментировал победу над Уэльсом
Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Нидерландов Ноа Ланг после победы над Уэльсом (3:2) в матче Лиги наций признался, что у него сбылась мечта. 22-летний игрок забил один из голов своей команды.

«Мечта стала явью. Я забил первый гол за сборную в своем родном городе. Я на седьмом небе от счастья. На трибунах была моя семья и друзья. Ничего лучше и быть не может», — цитирует пресс-служба УЕФА Ланга.

Сборная Нидерландов сохранила первое место в группе, набрав 10 очков, а Уэльс замыкает турнирную таблицу, имея в активе только 1 очко.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034505--netherlands-vs-wales/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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