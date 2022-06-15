Нападающий сборной Нидерландов Ноа Ланг после победы над Уэльсом (3:2) в матче Лиги наций признался, что у него сбылась мечта. 22-летний игрок забил один из голов своей команды.

«Мечта стала явью. Я забил первый гол за сборную в своем родном городе. Я на седьмом небе от счастья. На трибунах была моя семья и друзья. Ничего лучше и быть не может», — цитирует пресс-служба УЕФА Ланга.

Сборная Нидерландов сохранила первое место в группе, набрав 10 очков, а Уэльс замыкает турнирную таблицу, имея в активе только 1 очко.