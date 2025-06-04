Ямаль: «Друзья присылают критику в мой адрес перед матчами»

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, как он использует критику, чтобы мотивировать себя перед матчами.

«Мои друзья присылают мне плохие отзывы обо мне в TikTok за 20 минут до игр, они знают, что это меня мотивирует. Перед матчем против Франции я спал в автобусе, проснулся, и мне звонит друг и говорит: «Помнишь, что Рабьо сказал про тебя?» Я отвечаю: «Да, да, конечно, я помню, не волнуйся», — приводит COPE слова Ямаля.

Испания сыграет с Францией в полуфинале Лиги наций в четверг, 5 июня. Игра пройдет на «МХП Арене» в Штутгарте и начнется в 22.00 по московскому времени.