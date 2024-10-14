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«Рубин» выложил фото Кварацхелии и Даку после матча Грузия — Албания

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Грузии в матче группового турнира Лиги наций уступила Албании — 0:1.

После матча нападающий албанской команды и «Рубина» Мирлинд Даку обменялся футболками с вингером Хвичей Кварацхелией, который выступал за казанский клуб.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год. На его счету 9 голов и 2 передачи в 69 матчах за казанский клуб. Летом 2022 года грузин перешел в «Наполи», где стал чемпионом Италии-2022/23.

Хвича Кварацхелия
Сборная Албании по футболу
Сборная Грузии по футболу
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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