«Рубин» выложил фото Кварацхелии и Даку после матча Грузия — Албания

Сборная Грузии в матче группового турнира Лиги наций уступила Албании — 0:1.

После матча нападающий албанской команды и «Рубина» Мирлинд Даку обменялся футболками с вингером Хвичей Кварацхелией, который выступал за казанский клуб.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год. На его счету 9 голов и 2 передачи в 69 матчах за казанский клуб. Летом 2022 года грузин перешел в «Наполи», где стал чемпионом Италии-2022/23.