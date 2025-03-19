Футбол
19 марта, 09:50

Куртуа — о конфликте с Тедеско: «Я почувствовал, что он меня не уважает, и потерял к нему доверие»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал подробности конфликта с бывшим главным тренером национальной команды Доменико Тедеско.

Тедеско тренировал сборную Бельгии с февраля 2023 по январь 2025 года.

«Тренер ни разу не подошел поговорить со мной. Я никогда не испытывал ничего подобного. Я вспыхнул, почувствовал, что он меня не уважает, и потерял к нему доверие. В тот момент я знал, что пути назад нет. Я знаю, что у меня не самый легкий характер, я победитель и не могу изменить то, кем я являюсь. Иногда мы реагируем эмоционально и все выходит из-под контроля. Можно сожалеть, но я думаю, что ситуация с этим тренером зашла слишком далеко.

Была озвучена ложь. Когда тренер заявил, что сделал все возможное, чтобы разрешить ситуацию, это было неправдой. Я почувствовал необходимость ответить на эту ложь», — приводит слова Куртуа AS.

Куртуа в 2023 году объявил об уходе из сборной из-за конфликта с Тедеско. После ухода немецкого специалиста и назначения вместо него Руди Гарсии 32-летний голкипер вернулся в национальную команду.

Куртуа вернулся в сборную Бельгии. Он не играл с 2023 года из-за конфликта с Тедеско

