Куртуа пропустит матчи сборной Бельгии в Лиге наций

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа не сыграет в сентябрьских матчах Лиги наций, сообщает официальная страница бельгийской сборной в Twitter. Вратарь, вызванный ранее в расположение национальной команды, вернется в свой клуб.

Причины исключения Куртуа из состава сборной Бельгии не называются. Ранее появлялась информация, что голкипер сдал положительный тест на коронавирус.

Свой первый матч в Лиге наций сборная Бельгии сыграет 5 сентября против Дании. Через 3 дня после этого бельгийцы сразятся с исландцами.