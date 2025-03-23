Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
О турнире
Уведомления
Главная
Футбол
Лига наций

23 марта, 18:09

Куман — о предстоящей игре с Испанией: «Ожидаю еще один матч с высокой интенсивностью»

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал предстоящий ответный матч 1/4 финала Лиги наций против сборной Испании.

«Ожидаю еще один матч с высокой интенсивностью. Обе команды могут извлечь уроки из прошлого четверга, и есть вещи, которые можно улучшить. Счет был 2:2, но было много моментов, когда Испания находилась под давлением. Мы все еще можем добиться большего, но я остался доволен четвергом. Я думаю, что это было наше лучшее выступление с момента моего второго срока в качестве тренера сборной», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА со ссылкой на Ziggo.

Первый матч между сборными закончился ничьей — 2:2. Ответная игра состоится 23 марта в Валенсии на стадионе «Месталья». Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Роналд Куман
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Читайте также
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
В «Динамо» уволили главного босса, Карпин - следующий?
Сулейманова могли задержать по подозрению в организации убийства экс-главы ФСФО Таля
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Главный тренер сборной Армении Ван'т Схип сделал три замены после пяти пропущенный голов от Грузии

Грузия с крупным счетом обыграла Армению и сохранила место в лиге B Лиги наций

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости