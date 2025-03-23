Куман — о предстоящей игре с Испанией: «Ожидаю еще один матч с высокой интенсивностью»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал предстоящий ответный матч 1/4 финала Лиги наций против сборной Испании.

«Ожидаю еще один матч с высокой интенсивностью. Обе команды могут извлечь уроки из прошлого четверга, и есть вещи, которые можно улучшить. Счет был 2:2, но было много моментов, когда Испания находилась под давлением. Мы все еще можем добиться большего, но я остался доволен четвергом. Я думаю, что это было наше лучшее выступление с момента моего второго срока в качестве тренера сборной», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА со ссылкой на Ziggo.

Первый матч между сборными закончился ничьей — 2:2. Ответная игра состоится 23 марта в Валенсии на стадионе «Месталья». Матч начнется в 22:45 по московскому времени.