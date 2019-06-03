Куман считает, что ВАР делает футбол более честным

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман перед матчем полуфинала Лиги наций с Англией отметил важность использования ВАР в современном футболе, сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет 6 июня.
Ранее стало известно, что ВАР будет применяться на полуфинальных играх Лиги наций.
– VAR – хороший способ сделать футбол более честным, большинство ошибок будет исправлено. Это, конечно, хорошо. Но мы должны понимать, что дискуссии не прекратятся. Ведь действия часто можно интерпретировать по-разному. Я за то, чтобы система VAR занималась большими, очевидными сложностями, а не бесконечно искала потенциальные ошибки, – приводит слова Кумана пресс-служба УЕФА.
5 июня в полуфинале Лиги наций сборная Португалии сыграет с командой Швейцарии. 9 июня пройдут финал и матч за третье место.
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https://ru.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/newsid=2608336.html?rss=2608336+%C0%F0%E1%E8%F2%F0%FB+VAR+%E3%EE%F2%EE%E2%FB+%EA+%F4%E8%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%F2%E0%E4%E8%E8+%CB%E8%E3%E8+%ED%E0%F6%E8%E9+%D3%C5%D4%C0