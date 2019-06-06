Куман считает, что у Голландии и Англии равные шансы на выход в финал Лиги наций

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций с командой Англии​.

– Это будет фантастический матч, – цитирует Кумана пресс-служба УЕФА. – Обе команды добились огромного прогресса. Англичане тоже делают ставку на молодежь и располагают большим количеством талантов.

Шансы – 50 на 50. Все будет зависеть от игры команд и индивидуальных качеств футболистов. Это отличная возможность завоевать титул. Настало время сборной Голландии.

Полуфинал Лиги наций Голландия – Англия состоится сегодня, 6 июня. Начало – в 21.45 по московскому времени. Победитель матча встретится в финале турнира со сборной Португалии, которая переиграла Швейцарию​ (3:1).

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