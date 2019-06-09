Куман считает, что играть в финале Лиги наций – это удовольствие, а не давление

Главный тренер сборной Голландии​ Роналд Куман поделился ожиданиями от финала Лиги наций​, в котором его команда встретится с Португалией​​. Решающая встреча турнира состоится сегодня, 9 июня. Начало – в 21.45 по московскому времени.

– Если вспомнить весь турнир: мы были в группе с Францией и Германией, и никто не ожидал, что мы займем первое место, – цитирует Кумана пресс-служба УЕФА. – Теперь мы в финале. Играть в финале – это удовольствие, а не давление. Было бы здорово победить Португалию в финале на ее территории.

У нас есть план, ровно как и у соперника. Они сильны в защите и играют дома, что для них тоже важно. Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы создавать моменты и забивать голы. Это финал, и здесь все возможно.

В полуфинале Лиги наций Португалия оказалась сильнее Швейцарии (3:1), голландцы в дополнительное время переиграли сборную Англии (3:1).