24 марта, 04:28

Куман — о поражении от Испании: «Напряженная игра, в которой Нидерландам немного не повезло»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал поражение в четвертьфинале от сборной Испании.

«Обе команды должны были пройти дальше, но смогла пройти только одна. Это была напряженная игра, в которой нам немного не повезло. Я очень горжусь игроками. Мы отреагировали на три гола Испании. Мы сделали все возможное и играли с максимальной интенсивностью.

Начало было трудным, и мы не очень хорошо прессинговали. Но мы показали очень сильный настрой на протяжении всего матча, потому что отреагировали на их голы. Мы выбыли, но также много выиграли благодаря своей игре», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

По сумме двух матчей Испания обыграла Нидерланды (2:2 и 4:3) и вышла в полуфинал плей-офф Лиги наций, где встретится с Францией.

Роналд Куман
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
