Кулушевски: «Франция — фантастическая команда»
Полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги наций против Франции.
«Франция — фантастическая команда, однако мы настраиваемся на победу. Мы играем в футбол, чтобы побеждать. Тем более, у нас очень хорошее настроение после победы над хорватами», — цитирует Кулушевски официальный сайт УЕФА.
После пяти туров у Швеции и Хорватии по три очка, но у хорватов лучшие дополнительные показатели. В последний игровой день решится, кто покинет элитный дивизион.
Матч Франция — Швеция состоится во вторник, 17 ноября. Начало — в 22.45 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.