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Кулушевски: «Франция — фантастическая команда»

13:13
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Полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги наций против Франции.

«Франция — фантастическая команда, однако мы настраиваемся на победу. Мы играем в футбол, чтобы побеждать. Тем более, у нас очень хорошее настроение после победы над хорватами», — цитирует Кулушевски официальный сайт УЕФА.

После пяти туров у Швеции и Хорватии по три очка, но у хорватов лучшие дополнительные показатели. В последний игровой день решится, кто покинет элитный дивизион.

Матч Франция — Швеция состоится во вторник, 17 ноября. Начало — в 22.45 (мск).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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