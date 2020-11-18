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Кроос: «Это не самое болезненное поражение в моей карьере»

02:44
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос после поражения от Испании в Лиге наций (0:6) отметил игру соперника в атаке. Также он считает, что это самое крупное поражение в его карьере.

— Наверное, это не самое болезненное поражение в моей карьере, но совершенно точно самое крупное, — приводит пресс-служба УЕФА слова Крооса. — Испания показала нам, как нужно атаковать. Мы ничего не смогли поделать.

Испания — Германия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030115--spain-vs-germany/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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