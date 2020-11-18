Кроос: «Это не самое болезненное поражение в моей карьере»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос после поражения от Испании в Лиге наций (0:6) отметил игру соперника в атаке. Также он считает, что это самое крупное поражение в его карьере.

— Наверное, это не самое болезненное поражение в моей карьере, но совершенно точно самое крупное, — приводит пресс-служба УЕФА слова Крооса. — Испания показала нам, как нужно атаковать. Мы ничего не смогли поделать.