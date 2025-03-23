Футбол
23 марта, 19:03

Криштиану Роналду раскритиковал журналиста на пресс-конференции

Камила Абдурахманова
корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Во время пресс-конференции капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поспорил с журналистом.

Это произошло после того, как португальская национальная команда проиграла Дании в первом матче 1/4 финала Лиги наций 20 марта со счетом 0:1.

Репортеры критиковали сборную за отсутствие желания побеждать и показывать красивый футбол, а также спрашивали о способности 40-летнего Роналду играть по 90 минут. Команду Роберта Мартинеса подвергли критике.

После одного из вопросов Роналду заявил: «Я ощущаю, что вокруг национальной команды много негатива. Я наблюдал за несколькими пресс-конференциями за последние дни, и увиденное мне не понравилось. Откровенно говоря, некоторые из ваших вопросов были лишены уважения.

Если вы хотите услышать от меня ответы, то смотрите мне в глаза, когда задаете вопросы, а не в компьютер. У вас будет время для этого позже. Если понадобится, я готов повторить это десять раз».

В текущем сезоне форвард провел 33 матча во всех турнирах, забив 28 голов и отдав 4 результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
  • @CSKA@

    5 лиг чемпионов , чемпион Европы...многократный обладатель различных кубков...блестящее достижение с Ювенутсом в Европе... все верно, может посылать и имеет право

    23.03.2025

  • serkonol

    всё правильно сказал. на протяжении многих лет месси и сборную аргентины пиарили, а роналду хейтили. ну и сборной португлии из-за криша достаётся.

    23.03.2025

