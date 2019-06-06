01:06 | Футбол — Лига наций

Криштиану Роналду: "Очень рад помочь Португалии выйти в финал Лиги наций"

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду - о матче с командой Швейцарии (3:1) в полуфинале Лиги наций. Он сделал хет-трик в этом матче.

- Очень рад помочь Португалии выйти в финал Лиги наций! Поздравляю, ребята, - написал Роналду в Инстаграме. - Спасибо португальским болельщикам за фантастическую поддержку. Вперед, Португалия.

 

В финале португальцы сыграют с победителем матча Голландия - Англия, который состоится 6 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Финальный матч пройдет 9 июня. Начало - в 21.45 по московскому времени.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Португалия - Швейцария

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/season=2019/matches/round=2000956/match=2024419/?iv=true

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