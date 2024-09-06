Роналду: «Надо отметить, насколько классный футбол показали обе команды»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Хорватией (2:1) в матче Лиги наций.

«Надо отметить, насколько классный футбол показали сегодня обе команды. Думаю, обе сборные были прекрасны. Зрелищная игра. Португалия сыграла очень хорошо. Были отрезки, когда мы знали, что надо терпеть, и это тоже очень важно. Полагаю, мы заслужили победу. Мы создали больше моментов, больше владели мячом. Мне кажется, это была прекрасная игра», — цитирует пресс-служба УЕФА Роналду.

В следующем матче группы 1 Лиги А Португалия примет Шотландию 8 сентября, Хорватия в этот же день примет Польшу.