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Криштиану Роналду: «Выиграть Евро для Португалии равносильно победе на чемпионате мира»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Хорватией (2:1) в матче Лиги наций. В этой встрече 39-летний португалец забил свой 900-й гол в карьере.

«Выиграть Евро для Португалии равносильно победе на чемпионате мира. Я уже выиграл два трофея с Португалией, и мне очень хотелось завоевать их, но не это меня мотивирует. Меня мотивирует удовольствие от футбола, и рекорды приходят естественным путем. 900 голов кажутся большим достижением, но только я знаю, как трудно работать каждый день, чтобы забить свой 900-й гол», — цитирует Record Роналду.

В следующем матче группы 1 Лиги А Португалия примет Шотландию 8 сентября, Хорватия в этот же день примет Польшу.

Криштиану Роналду. 900-й гол Роналду, триллер в Глазго, сербы оставили Испанию без шансов на мировой рекорд

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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