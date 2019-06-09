Криштиану Роналду: "Чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года"

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса"​ Криштиану Роналду​ в преддверии финала Лиги наций рассказал о том, как ему удается поддерживать высокий уровень в своем возрасте.

– Все дело в подготовке – это моя рабочая этика, – цитирует Роналду пресс-служба УЕФА. – Я чувствую себя прекрасно, несмотря на свои 34 года. Самое важное – в твоей голове. Главное чувствовать мотивацию и счастье, не сбиваться с пути. Я думаю, мне еще есть что дать футболу.

В сезоне 2018/19 Криштиану Роналду провел 46 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 13 результативных передач.