Саммервилл: «Хави очень открыт и честен со всеми»

Нападающий сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Греции.

«Чувствую себя хорошо. Тренер очень открыт и честен со всеми. Думаю, это видно и на поле. Я всегда верил в свои способности. Теперь могу проявить их на самом высоком уровне, в том числе в матчах за сборную», — приводит официальный сайт УЕФА слова Саммервилла.

Матч Греция — Нидерланды пройдет в четверг, 1 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.