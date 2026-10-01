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Лига наций

Саммервилл: «Хави очень открыт и честен со всеми»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Греции.

«Чувствую себя хорошо. Тренер очень открыт и честен со всеми. Думаю, это видно и на поле. Я всегда верил в свои способности. Теперь могу проявить их на самом высоком уровне, в том числе в матчах за сборную», — приводит официальный сайт УЕФА слова Саммервилла.

Матч Греция — Нидерланды пройдет в четверг, 1 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

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