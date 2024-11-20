Косово обжалует в CAS решение УЕФА о поражении в матче Лиги наций с Румынией

Федерация футбола Косово подаст жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА засчитать сборной страны поражение в матче группового турнира Лиги наций с Румынией.

УЕФА присудил национальной команде Косово поражение 0:3 за досрочный уход с поля в концовке встречи с румынами, которая прошла 15 ноября. Футболисты не стали доигрывать матч из-за провокаций болельщиков.

«Мы не согласны с решением лишить Косово трех очков и засчитать результат 3:0 в пользу Румынии. В связи с этим решением федерация подаст апелляцию в CAS в Лозанне, продолжая защищать права и неприкосновенность нашей национальной команды. Футбольная федерация Косово уже направила официальный запрос на получение полного текста решения УЕФА, чтобы иметь доступ ко всем деталям и юридическим обоснованиям данного дела», — говорится в заявлении федерации.

В организации также отметили, что футболисты национальной команды показали огромное мужество и образцовое поведение, отказавшись играть в невыносимых условиях.

Помимо поражения, УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Косово на 6 тысяч евро за ненадлежащее поведение сборной.