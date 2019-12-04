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Корзины для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Россия в группе с Австрией, Уэльсом и Чехией

18:14
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Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21, сообщает ТАСС.

Сборная России попала в первую корзину дивизиона B с командами Австрии, Уэльса и Чехии.

В соревновании примут участие все 55 сборных. Уже после завершения первого розыгрыша УЕФА было принято решение о вводе нового формата Лиги наций с сезона-2020/2021. Лиги A, B и C стали включать в себя по 16 команд, Лига D — 7 команд.

Участники будут распределены на группы по 4 команды (исключение — одна группа Лиги D, где будет 3 команды). Жеребьевка групповой стадии пройдет в 3 марта 2020 года в Амстердаме.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7265917

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