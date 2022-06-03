Королева Дании посетила сборную страны перед матчем с Францией

Королева Дании Маргрете II посетила тренировочную базу сборной страны в Эльсиноре перед матчем Лиги наций против Франции.

Сегодня ее величество посетила лагерь сборной, где поприветствовала игроков и тренерский штаб. Во время визита королеве вручили красно-белый подарок на память, а именно майку сборной с именем и номером", — написала пресс-служба сборной в социальных сетях.

Матч Франция — Дания состоится в пятницу, 3 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.