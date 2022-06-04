Нападающий сборной Дании Андреас Корнелиус прокомментировал победу над Франицей (2:1) в матче Лиги наций.

«Все сложилось лучше, чем мы ожидали. Мы фантастически сыграли здесь, перед 80 тысячами болельщиков, и победили лучшую команду в мире. У нас сильная команда с хорошими игроками на всех позициях. У нас маленькая страна, но мы можем конкурировать с лучшими», — цитирует пресс-служба УЕФА Корнелиус.

В следующем матче Франция встретися с Хорватией, а Дания сыграет с Австрией. Встречи состоятся 6 июня.