Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Комментаторы Первого канала в эфире: «Одна замена у Черчесова. Заменить себя он не может — или не хочет»

00:21
Станислав Черчесов. Фото AFP
Станислав Черчесов. Фото AFP
Теги:

Во втором тайме матча Лиги наций Сербия — Россия комментаторы Первого канала в прямом эфире обменялись репликами о последней возможной замене в составе гостей.

Павел Занозин и Роман Гутцайт при счете 5:0 обыграли, что главный тренер Станислав Черчесов провел в перерыве четыре перестановки.

«Одна замена осталась у Черчесова. Заменить себя он не может. Пока...» — сказал Занозин.

«Или не хочет», — добавил Гутцайт.

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 730
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Сербией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир