Комментаторы Первого канала в эфире: «Одна замена у Черчесова. Заменить себя он не может — или не хочет»
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Во втором тайме матча Лиги наций Сербия — Россия комментаторы Первого канала в прямом эфире обменялись репликами о последней возможной замене в составе гостей.
Павел Занозин и Роман Гутцайт при счете 5:0 обыграли, что главный тренер Станислав Черчесов провел в перерыве четыре перестановки.
«Одна замена осталась у Черчесова. Заменить себя он не может. Пока...» — сказал Занозин.
«Или не хочет», — добавил Гутцайт.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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