Во втором тайме матча Лиги наций Сербия — Россия комментаторы Первого канала в прямом эфире обменялись репликами о последней возможной замене в составе гостей.

Павел Занозин и Роман Гутцайт при счете 5:0 обыграли, что главный тренер Станислав Черчесов провел в перерыве четыре перестановки.

«Одна замена осталась у Черчесова. Заменить себя он не может. Пока...» — сказал Занозин.

«Или не хочет», — добавил Гутцайт.