Кипр одолел Люксембург, Азербайджан и Черногория сыграли вничью
В рамках группы 1 лиги С Лиги наций Азербайджан и Черногория сыграли вничью со счетом 0:0. В другом матче квартета Кипр одолел Люксембург — 2:1.
Лига наций C
Группа 1
Азербайджан — Черногория — 0:0
Азербайджан: Магомедалиев, Б.Гусейнов, Медведев, А.Гусейнов (Сейдиев, 43), Салахлы, Муталлимов (Наджафов, 81), Гараев, Бадалов (Исгандарли, 67), Садыхов (Джамалов, 46), Мустафаев (Шейдаев, 46), Эмрели.
Черногория: Миятович, Радунович, Вуячич, Шофранац, Марушич, Иванович, Бакич, Шчекич (Савичевич, 81), Хакшабанович, Йоветич (Исламович, 90+3), Мугоша (Больевич, 58).
Предупреждения: Мустафаев, 23. Медведев, 31. Иванович, 43. Сейдиев, 50. Б.Гусейнов, 63. Больевич, 75.
Удаление: Иванович, 45+2.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
14 ноября. Запрешич. Стадион «Запрешич».
Кипр — Люксембург — 2:1 (1:1)
Голы: Кусулос, 5 — в свои ворота (0:1). Кастанос, 34 — с пенальти (1:1). Кастанос, 71 (2:1).
Кипр: Деметриу, Н.Иоанну, Лаифис, Кусулос (Т.Иоанну, 62), Схелис, Артиматас, Кастанос (Х.Кириаку, 82), Илиа, Антониу (Папафотис, 82), Питтас, Ционис (Х.Кириаку, 62).
Люксембург: Мори, Селимович, Карлсон, Пинту, Герсон, Янс, В.Тилль (Девилль, 70), Баррейро, Муратович (Скендерович, 55), Родригеш, Синани.
Предупреждения: Антониу, 1. Н.Иоанну, 14. Карлсон, 19. Илиа, 22. Кусулос, 40. Т.Иоанну, 79.
Удаление: Селимович, 33.
Судья: Гестраниус (Финляндия).
14 ноября. Никосия. Стадион ГСП.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/by-league/462/?year=2020