Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Кипр одолел Люксембург, Азербайджан и Черногория сыграли вничью

21:55
Теги:

В рамках группы 1 лиги С Лиги наций Азербайджан и Черногория сыграли вничью со счетом 0:0. В другом матче квартета Кипр одолел Люксембург — 2:1.

Лига наций C

Группа 1

Азербайджан — Черногория — 0:0

Азербайджан: Магомедалиев, Б.Гусейнов, Медведев, А.Гусейнов (Сейдиев, 43), Салахлы, Муталлимов (Наджафов, 81), Гараев, Бадалов (Исгандарли, 67), Садыхов (Джамалов, 46), Мустафаев (Шейдаев, 46), Эмрели.

Черногория: Миятович, Радунович, Вуячич, Шофранац, Марушич, Иванович, Бакич, Шчекич (Савичевич, 81), Хакшабанович, Йоветич (Исламович, 90+3), Мугоша (Больевич, 58).

Предупреждения: Мустафаев, 23. Медведев, 31. Иванович, 43. Сейдиев, 50. Б.Гусейнов, 63. Больевич, 75.

Удаление: Иванович, 45+2.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

14 ноября. Запрешич. Стадион «Запрешич».

Кипр — Люксембург — 2:1 (1:1)

Голы: Кусулос, 5 — в свои ворота (0:1). Кастанос, 34 — с пенальти (1:1). Кастанос, 71 (2:1).

Кипр: Деметриу, Н.Иоанну, Лаифис, Кусулос (Т.Иоанну, 62), Схелис, Артиматас, Кастанос (Х.Кириаку, 82), Илиа, Антониу (Папафотис, 82), Питтас, Ционис (Х.Кириаку, 62).

Люксембург: Мори, Селимович, Карлсон, Пинту, Герсон, Янс, В.Тилль (Девилль, 70), Баррейро, Муратович (Скендерович, 55), Родригеш, Синани.

Предупреждения: Антониу, 1. Н.Иоанну, 14. Карлсон, 19. Илиа, 22. Кусулос, 40. Т.Иоанну, 79.

Удаление: Селимович, 33.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

14 ноября. Никосия. Стадион ГСП.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/by-league/462/?year=2020

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир